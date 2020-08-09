شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لاقت اهتماما بالوسط الفنى فى ظل سخونة الأحداث أبرزها شائعة وفاة فيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الوسط الفنى خلال الفترة الأخيرة أحداثًا كان لها صدى واسع بين النجوم وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، منها أخبار سارة تتعلق بخطوبة وارتباط النجوم وأخرى حزينة تتعلق بالشائعات ودخول البعض المستشفى .

شائعة وفاة فيروز تطغى على مظاهرات بيروت.. ومصدر مقرب: "جارة القمر" بخير

طغت شائعة وفاة الفنانة اللبنانية فيروز على الأخبار حول الأزمة اللبنانية الأخيرة، فى الوقت الذى فتحت الأحداث والاشتباكات الباب للشائعات حول حالة النجوم الصحية أو حالة منازلهم الإنشائية بعد الانفجار الذى ضرب وسط العاصمة بيروت.

وأفاد مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية فيروز لـ"الخليج 365" أن ما أشيع حول وفاة جارة القمر شائعة ليس لها أساس من الصحة، مضيفًا أن فيروز تتابع باهتمام الأحداث الساخنة فى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذى أودى بحياة العشرات وأصاب المئات، وأنها مثلها مثل الشعب اللبنانى تشعر بالحزن جراء ما حدث.

يذكر أن عددا من الفنانين عبروا عن حزنهم لما حدث فى لبنان مرددين كلمات أغنية فيروز "بحبك يا لبنان" التى تقول كلماتها: بحبك يا لبنان يا وطنى بحبك.. بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك.. تسأل شو بنى و شو اللى ما بني.. بحبك يا لبنان يا وطنى.. عندك بدى ابقى و يغيبوا الغياب".

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بعد إصابتها فى انفجار بيروت

النجمة اللبنانية نادين نجيم خضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات وذلك على خلفية إصابتها فى انفجار بيروت ، حيث غردت ريما أختها قائلة "لكل اللى عم يسألونى عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات وهى حالياً أفضل و الأولاد بأمان الحمدلله انشاءلله قريباً بتحكى معكن هى بس طلبت طمّنكن عليها صلّولها".

وكشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، التي التقطتها من عدسة موبايلها والتي ظهرت من خلالها وهي تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذي أسقطها أرضاً.

وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة انه بعدني عايشة".

ضحك ولعب وجد وحب.. نيللى كريم وخطيبها عمر إسلام رومانسية بعيدة عن الأضواء

بعيدا عن وسائل الإعلام المختلفة تعيش النجمة نيللى كريم وخطيبها رجل الأعمال عمر إسلام قصة حب ربما تكون مختلفة، خاصة وأنهما رغم خطوبتهما منذ عدة أشهر لم يظهرا معا فى أى أماكن عامة أو خاصة، ويكتفى الاثنان بقضاء وقتهما فى رومانسية بعيدة عن الأضواء حتى أعين المقربين، فرغم انشغالهما بالتحضير للزواج خلال الفترة المقبلة يسعى كل منهما للتركيز فى عمله.

وقالت الفنانة نيللى كريم على هامش حلول عيد الأضحى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى والفنانة نجوى إبراهيم على القناة الأولى، من المؤكد أننى سأحصل على العيدية من خطيبى فى أول أيام العيد، وأكدت نيللى أن العيدية لم تقتصر على المال فقط فالكلمة الحلوة هى عيدية والسؤال عيدية، وأكبر عيدية أحصل عليها عندما أجتمع مع أولادكى.

وعند سؤالها عن حياتها الشخصية وقصة الحب التى تعيشها تلك الأيام رفضت نيللى كريم البوح بأى تفاصيل وقالت أحب أن تكون حياتى الشخصية صندوق مقفول، فالجمهور لا يهمه سوى أعمالى الفنية وعندما أقوم بأى حوار صحفى أو لقاء يكون دائما بمناسبة عرض مسلسل أو فيلم جديد .

نجاة الصغيرة بالنقاب أمام عمارة الزمالك المتصدعة

تداول رواد موقع "تويتر" صورة لسيدة تغطى وجهها جالسه فى الشارع، ونسبوها للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، والتى ظهرت لأول مرة منذ سنوات طويلة بعد اعتزالها الفن، ويعد الأمر بإخلاء العقار فى عمارة الشربتلى بشارع عزيز أباظة المعهد السويسرى سابقا، فى منطقة الزمالك بالقاهرة نظرا لتأثره بهبوط أرضى مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

وقال الموسيقار يحيى الموجى، إن الفنانة الكبيرة نجاة بخير وبصحة جيدة، وانتقلت للإقامة فى أحد الفنادق، بعد تصدع عمارة الشربتلى التى كانت تقيم فيها.

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وكشف يحيى الموجى، أنه قد تواصل مع الفنانة الكبيرة بعد تصدع العمارة التى تسكن فيها بالزمالك، واطمأن عليها، وعرف منها أنها انتقلت للإقامة بأحد الفنادق.

وتابع: "الفنانة نجاة بصحة جيدة وعايشة كويس وميسورة ماديا"، مؤكدا أنه على تواصل دائم معها، حيث لا تتواصل مع أحد من الوسط الفنى حاليا غيره.

مصطفى شوقى يطرح نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" بدون راقصة ‏

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طرح المطرب مصطفى شوقى نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" التى ‏طرحها منذ أسبوع، بدون مشاهد الراقصة، بعد انتقادات مشاهد الراقصة التى ‏شاركته الكليب فى نسخته الأولى رغم الإشادة بالأغنية وموسيقاها إلا أن ‏الانتقادات جعلت المنتج نصر محروس يفضل تصوير نسخة أخرى من ‏الكليب.‏

كان شوقى، قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ضارب عليوى" عبر ‏موقع "يوتيوب" تزامنًا مع عيد الأضحى، والتى صورها على طريقة الفيديو ‏كليب وشاركته الراقصة ليندا، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان بلال ‏سرور وتوزيع جلال حمزاوى، وهذا هو نفس الفريق الذى تعاون معه فى ‏أغنية "ملطشة القلوب".‏

وعلق المنتج نصر محروس على إصدار نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" للمطرب مصطفى شوقى بدون "راقصة"، فى تصريح خاص لليوم السابع قائلا إن طلبات الجمهور بالنسبه له أوامر، وأكد أن هدفه من وراء أى عمل فنى يقوم به إمتاع هذا الجمهور وليس العكس وهذا ما تعود عليه وتعلمه وهو وأشقاؤه من والده منذ الطفولة لذلك لم يتردد فى حذف مشاهد الراقصة حينما وجد أن هذا هو رغبة الكثيرين وطرح نسخة جديدة ولم يبال إن كانت النسخة الأولى تخطت مشاهدتها المليون الثانى.

وقالت الراقصة ليندا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "فى البداية طلب المنتج نصر محروس أن أقوم بإرسال صور لـ 4 بدل رقص لاستخدامهم فى الكليب لكننى رفضت أن أقوم بعمل الكليب ببدل الرقص لأننى سأدخل بيوت أسر مصرية ولا أريد أن يتم التركيز على جسدي، ولكن طلبت أن تكون الملابس طويلة ليتم التركيز على مضمون الأغنية وأدائى وليس على ملابسي، وهنا أرسل لى الاستايلست فيكتور محروس بعض صور للملابس كمثال للملابس التى أريدها والتى سأقوم بارتدائها فى الكليب.

خطوبة أمينة خليل على رجل الأعمال عمر طه

احتفلت الفنانة أمينة خليل، بخطبتها على رجل الأعمال عمر طه، الذى درس الهندسة فى أمريكا، واقتصر الحفل على أفراد العائلتين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومن المقرر أن يتزوج العروسان مطلع العام المقبل، عقب انتهاء تفاصيل المنزل وخلافه.

و جمعت أول صورة بين أمينة خليل وخطيبها رجل الأعمال عمر طه، نشرت فى 19 أغسطس 2019، وتوسطهما الهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربينى ، والمذيعة كارين فهمى ، وكان التجمع فى الساحل الشمالى .

واتضح من خلال الصورة أنه كان من ضمن اللقاءات الأولى بين الثنائى حيث كانا لا يقفان سويا، ويبدو أنهما تعرفا من جلال تجمعات الهضبة وعدد من المشاهير، ضمن الاستمتاع بليالى الساحل الشمالى العام الماضى .

ومن قبل خطوبة أمينة خليل وعمر طه، ظهر الثنائى برفقة عدد من أصدقائهم، حيث احتفلت أمينة بعيد ميلاد عمر، مايو الماضى، وسط عدد من أصدقائه المقربين فى المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا.

أحمد سعد يتجاوز جراح سمية الخشاب مع علياء بسيونى.. والحصيلة 4 زوجات

كشف النجم أحمد سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن قصة حبه التى يعيشها هذه الأيام، حيث أوضح أنه يعيش قصة حب جديدة مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، بعدما تعرف عليها منذ فترة.

وأضاف سعد أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل، وبمجرد أن يتم سعد زواجه على علياء تكون بذلك الزوجة الرابعة فى حياة النجم أحمد سعد.

وظهر النجم أحمد سعد مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، وغنى لها خلال الحفل.