سعد الصغير يوضح تفاصيل حالته الصحية بعد الخضوع لجراحة

رنا صلاح الدين - تعرض الفنان المصري سعد الصغير، لأزمة صحية منذ أيام قليلة نقل علي أثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وبناء على الفحوصات والتحاليل الطبية، تم تركيب دعامتين بالقلب.

سعد الصغير قال في تصريحات صحفية: "الحمد الله تخطيت الأزمة، وعدت إلى حياتي الطبيعية، فقد مرت الأزمة على خير".

وكشف أن سبب إخفائه الخبر، هو رغبته فى ألا يقلق أصدقائه والمقربين منه.

من ناحية أخرى يستعد سعد الصغير حاليا لطرح أغنية سنجل جديدة سيعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، عقب الإستقرار على موعد لطرحها.

Advertisements

سعد الصغير

وكان آخر أعمال سعد الصغير في الدراما هو مشاركته في مسلسل "ولاد إمبابة" الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفي لبيب وريكو وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبوسي شاهين ومراد فكري ومحمود فارس ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزى وهانى الأسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات ، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية

يذكر أنّها المرة الثالثة التي يواجه فيها سعد الصغير أزمة صحية، إذ تعرض عام 2011 لأزمة أدخلته العناية المركزة نتيجة نزيف حاد في القولون.