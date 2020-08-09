ليلى إسكندر تعلن عودتها لزوجها بعد انفصال قصير

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، عن عودتها إلى زوجها السعودي يعقوب الفرحان، بعد أن أعلنت عن انفصالها منه منذ أيام قليلة.

ليلى إسكندر، أعلنت عن عودتها لزوجها بعد انفصال قصير من خلال صورة نشرتها عبر خاصية الاستوري بصفحتنا الشخصية بموقع إنستجرام، قالت فيها: "ما شاء الله تبارك الله، الحمد الله وصل بو يوسف بالسلامة، نورت بيتك دائما الحب ينتصر".

ليلى اسكندر وزوجها

كما حرصت على الرد على تساؤلات متابعيها، حيث قالت ليلى: "لم يحدث طلاق وأنهما عادا إلى بعض وأنها سعيدة بتلك الخطوة".

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وكانت ليلى إسكندر أعلنت عبر حسابها على "إنستجرام" عن انفصالها قائلة: "أعلن انفصالى عن أبو يوسف رسميا".

ليلى اسكندر

ليلى اسكندر وزوجها