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رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن مشاركته في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد يحمل اسم "الملك"، موضحًا سبب عدوله عن قرار الابتعاد عن المشاركة في المسلسلات لفترة.
محمد إمام، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان.. لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب و المخرجة شيرين عادل فاجئوني (الملك) رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله ..إنتاج تامر مرسي .. إشراف عام حسام شوقي توكلنا على الله".
محمد امام
مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد عادل إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يتخلى عن قرار الابتعاد عن الدراما.. ويعود بالملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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