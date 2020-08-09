هيفاء وهبي: ما بدنا نموت منفجرين

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مظاهرات لبنان، والتي تشهدها ساحة الشهداء ومناطق كثيرة بلبنان ويشارك فيها جميع طوائف الشعب.

هيفاء وهبي، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "توتير": "فينا نطلب طلب صغير؟ ما بدنا نموت منفجرين! اتركوا ربنا يرسم قدرنا مش انتو! بدنا نعيش بكرامة! لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان! لبنان ينتفض".

وكانت لبنان قد شهدت السبت ٨ أغسطس مظاهرات عارمة وذلك للتعبير عن غضبهم الشديد بعد انفجار مرفأ بيروت، والذي تسبب في دمار شامل بالعاصمة بيروت مطالبين الحكومة بالرحيل.

واقتحم المتظاهرين عددًا من الوزارات ومنها وزارة الخارجية و جمعية المصارف بوسط بيروت وغيرها من المقار الحكومية وذلك وسط العديد من الإصابات وسقوط قتيل من الأمن الوطني.

هيفاء وهبي