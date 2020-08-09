وفاة مساعدة ريم البارودي بسبب الإهمال والفنانة تنعيها

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية ريم البارودي، عن وفاة مساعدتها، بسبب الإهمال.

ريم البارودي، نشرت صورة لها برفقة مساعدتها على موقع إنستجرام، ونعتها قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله بقالي كتير ماتوجعتش.. آية اللي كانت مساعدتي بنت شابة زي الفل وهي كانت آية في الجمال والاحترام توفيت حادثة إهمال استغفر الله العظيم .. إن لله وإن إليه راجعون .. البقاء لله والدوام لله وحده".

وتابعت: "البقاء والدوام لله وحده إنا لله و إنا إليه راجعون، الله يرحمك ويغفر لك وينور قبرك ارجوا الدعاء مالهاش حد غير اللي خلقها وهو أرحم وأحن من البني آدميين".

ريم البارودي ومساعدتها

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وتلقت ريم البارودي العديد من تعليقات متابعيها التي واستها في رحيل مساعدتها.

يذكر أن ريم البارودي شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة.

كما تقدم ريم البارودى حاليا برنامجا على قناة النهار بعنوان "شارع النهار" والذي عادت إليه بعد إلغاء قرار الوقف.

ريم البارودي