شكران مرتجى تكشف تفاصيل الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى، تفاصيل الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا لاستئصال المرارة بإحدى المستشفيات الخاصة بسوريا.

شكران مرتجى، قالت خلال تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي، إنها تلقت كمًا كبيراً من رسائل وورود من النجوم ومحبيها موجهة لهم رسالة شكر ومؤكدة أن محبة الناس هي أهم شيء.

وأضافت، أنها لم تكن ترغب في الإعلان عن الجراحة ولكنها أعلنت عنها بعد الانتهاء منها من باب المصداقية خاصة أن تصوير مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، قد تم تأجيله بسبب مرضها، مشيرة أن الإعلان ليس من باب الداعية ولكن للمصداقية مع فريق عملها.

شكران مرتجى

وأكدت أن الطبيب المختص حولها لغرفة الجراحة فورًا وظلت بها لمدة تتراوح ما بين ساعتين ونصف لاستئصال المرارة، وطمأنت جمهورها على صحتها وذلك خلال تواجدها في كواليس المسلسل وبملابس الشخصية.