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شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزلت من أجل الثاني.. زيجات في حياة هند رستم والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنانة هند رستم والتي رحلت في مثل هذا اليوم عن عمر يناهز الـ79 عامًا بعد صراع مع المرض سنة 2011 .
تزوجت هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها «بسنت» ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.
ثم تزوجت من الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وبإبنتها بسنت .
شاركت هند رستم في بطولة عشرات الأفلام منها الراهبة وباب الحديد وابنوحميدو ولا انام والجسد.
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