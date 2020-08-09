فن ومشاهير

بفستان شفاف.. الصور الأولى من زفاف هند عبدالحليم بطلة «حكايات بنات»

0 نشر
رباب 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان شفاف.. الصور الأولى من زفاف هند عبدالحليم بطلة «حكايات بنات» والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020

احتفلت الممثلة الشابة هند عبد الحليم، مساء اليوم، بحفل زفافها بحضور عدد من اصدقاءها داخل الوسط الفني.

وظهرت "هند" بفستان غير تقليدي، قصير مكشوف الكتفين، والذراعين، من الجوبير الأبيض، وله اكستنشن شفاف من الخلف.

وكانت الفنانة هند عبدالحليم، أعلنت خطبتها مؤخرًا، على شاب من خارج الوسط، يُدعى كريم قنديل.

جدير بالذكر، أن "هند" إحدى بطلات الموسم الأخير من مسلسل "حكايات بنات"، وهي ابنة أحمد عبدالحليم لاعب الزمالك السابق.

 

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بفستان شفاف.. الصور الأولى من زفاف هند عبدالحليم بطلة «حكايات بنات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا