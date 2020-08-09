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شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان شفاف.. الصور الأولى من زفاف هند عبدالحليم بطلة «حكايات بنات» والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
احتفلت الممثلة الشابة هند عبد الحليم، مساء اليوم، بحفل زفافها بحضور عدد من اصدقاءها داخل الوسط الفني.
وظهرت "هند" بفستان غير تقليدي، قصير مكشوف الكتفين، والذراعين، من الجوبير الأبيض، وله اكستنشن شفاف من الخلف.
وكانت الفنانة هند عبدالحليم، أعلنت خطبتها مؤخرًا، على شاب من خارج الوسط، يُدعى كريم قنديل.
جدير بالذكر، أن "هند" إحدى بطلات الموسم الأخير من مسلسل "حكايات بنات"، وهي ابنة أحمد عبدالحليم لاعب الزمالك السابق.
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