صور| مايا دياب: وطني مقتول.. فقد أنفاسه

الأحد 9 أغسطس 2020

شارك عدد من الفنانين اللبنانيين في الاحتجاجات، التي اندلعت وسط العاصمة اللبنانية، مساء اليوم السبت، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.



ونشرت المطربة، مايا دياب، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورا لها أثناء مشاركتها في التظاهرات وهي تلوح بالعلم اللبناني، وترتدي الكمامة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

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وكتبت دياب مع صورها: "وطني مقتول.. مهشّم.. فقد أنفاسه".

وتوتر الشارع اللبناني إلى نحو غير مسبوق، إثر التظاهرة التي دعت إليها مجموعات الحراك المدني في ساحة الشهداء بوسط بيروت.

وفور توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.