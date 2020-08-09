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شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مايا دياب: وطني مقتول.. فقد أنفاسه والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
شارك عدد من الفنانين اللبنانيين في الاحتجاجات، التي اندلعت وسط العاصمة اللبنانية، مساء اليوم السبت، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
ونشرت المطربة، مايا دياب، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورا لها أثناء مشاركتها في التظاهرات وهي تلوح بالعلم اللبناني، وترتدي الكمامة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
وكتبت دياب مع صورها: "وطني مقتول.. مهشّم.. فقد أنفاسه".
وتوتر الشارع اللبناني إلى نحو غير مسبوق، إثر التظاهرة التي دعت إليها مجموعات الحراك المدني في ساحة الشهداء بوسط بيروت.
وفور توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.
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