صور| سعد رمضان يشارك في مظاهرات لبنان: إرادتنا الأقوى

الأحد 9 أغسطس 2020

شارك عدد من الفنانين اللبنانيين في الاحتجاجات، التي اندلعت وسط العاصمة اللبنانية، مساء اليوم السبت، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.



ونشر المطرب سعد رمضان، صورة له وهو يمسك العلم اللبناني أثناء سيره في المظاهرات عبر "انستجرام" وعلق عليها: "نحنا باقين وما رح نترك ارضنا..انتو اللي رح تفلّو اذا مش اليوم .. بكرا .. اذا مش بكرا ... اللي بعدو ، بس بالاخر ارادة الشعب هيي الاقوى ... عمليات القمع اللي عم تصير هي اكبر دليل على انكن خيفانين ومرعوبين والدليل الاكبر انو ولا واحد منكن نزل عالطريق بين الشعب عشان عارفين رح يتبهدل ، يوم عن يوم انتو عم تضعفو والشعب عم يقوى".

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وتوتر الشارع اللبناني إلى نحو غير مسبوق، إثر التظاهرة التي دعت إليها مجموعات الحراك المدني في ساحة الشهداء بوسط بيروت.

وفور توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.