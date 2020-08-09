- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صور| سعد رمضان يشارك في مظاهرات لبنان: إرادتنا الأقوى والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
شارك عدد من الفنانين اللبنانيين في الاحتجاجات، التي اندلعت وسط العاصمة اللبنانية، مساء اليوم السبت، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
ونشر المطرب سعد رمضان، صورة له وهو يمسك العلم اللبناني أثناء سيره في المظاهرات عبر "انستجرام" وعلق عليها: "نحنا باقين وما رح نترك ارضنا..انتو اللي رح تفلّو اذا مش اليوم .. بكرا .. اذا مش بكرا ... اللي بعدو ، بس بالاخر ارادة الشعب هيي الاقوى ... عمليات القمع اللي عم تصير هي اكبر دليل على انكن خيفانين ومرعوبين والدليل الاكبر انو ولا واحد منكن نزل عالطريق بين الشعب عشان عارفين رح يتبهدل ، يوم عن يوم انتو عم تضعفو والشعب عم يقوى".
وتوتر الشارع اللبناني إلى نحو غير مسبوق، إثر التظاهرة التي دعت إليها مجموعات الحراك المدني في ساحة الشهداء بوسط بيروت.
وفور توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| سعد رمضان يشارك في مظاهرات لبنان: إرادتنا الأقوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.