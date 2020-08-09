شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: لساننا يعجز عن شكر مصر والان مع التفاصيل

الأحد 9 أغسطس 2020 علق الفنان اللبناني راغب علامة على موقف مصر بعد كارثة انفجار مرفأ العاصمة بيروت والذي راح ضحيته عشرات القتلى.

Advertisements وقال علامة خلال مداخلة هاتفية لقناة "CBC": "مصر طوال عمرها هي أم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير للدول العربية، مضيفا: "لساننا يعجز عن شكر مصر"، حسبما نقل موقع "صدى البلد". وتوجه الفنان اللبناني بالشكر إلى مصر حكومةً وشعبا لوقوفها بجانب لبنان في أزمتها عقب تفجير بيروت، وأضاف علامة أن تفجير بيروت خلفه المسؤولون الفاسدون على أرض لبنان، مشيرا إلى أن الانفجار "عمل إرهابي".

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