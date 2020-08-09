اتهمت السبكي بالتحرش بها.. 5 معلومات مثيرة عن نهلة زكي

الأحد 9 أغسطس 2020

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نهلة زكي والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1987.، فقد أكملت اليوم عامها ال33 .



شاركت في بطولة عدد من الأفلام منها بون سواريه وحبيبي نائما ومهمة في فيلم قديم.

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كما شاركت في بطولة عدة مسلسلات مننا نكدب لو قلنا ما بنحبش ومزاج الخير وكيد النساء.

طاردت نهلة زكي شائعات كثيرة منها زواجها سرا من المنتج أحمد السبكي ولكنها نفت كل ما تردد حول هذا الأمر.

اتهمت نهلة زكي السبكي بالتحرش بها كما اتهمت غادة عبد الرازق بالغيرة منها ولكنها ابتعدت عن الاضواء في السنوات الأخيرة.