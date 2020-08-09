- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اتهمت السبكي بالتحرش بها.. 5 معلومات مثيرة عن نهلة زكي والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نهلة زكي والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1987.، فقد أكملت اليوم عامها ال33 .
شاركت في بطولة عدد من الأفلام منها بون سواريه وحبيبي نائما ومهمة في فيلم قديم.
كما شاركت في بطولة عدة مسلسلات مننا نكدب لو قلنا ما بنحبش ومزاج الخير وكيد النساء.
طاردت نهلة زكي شائعات كثيرة منها زواجها سرا من المنتج أحمد السبكي ولكنها نفت كل ما تردد حول هذا الأمر.
اتهمت نهلة زكي السبكي بالتحرش بها كما اتهمت غادة عبد الرازق بالغيرة منها ولكنها ابتعدت عن الاضواء في السنوات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهمت السبكي بالتحرش بها.. 5 معلومات مثيرة عن نهلة زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.