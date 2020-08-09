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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يجسد قصة صعود شاب في رمضان 2021 بـ"الملك" والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
اعلن النجم محمد عادل إمام، خوضه للسباق الرمضاني 2021، بمسلسل جديد بعنوان "الملك"، بعد غيابه عن العام الماضي.
كشف المؤلف محمد صلاح العزب، في تصريحات صحفية أن المسلسل سيكون عبارة عن رحلة صعود وكفاح أحد الشباب وسيتضمن الكثير من مشاهد الأكشن.
وأضاف العزب، أنه انتهى من كتابة المعالجة لكنه لم يبدأ في كتابة الحلقات حتى الآن، مشيراً بأنه سيقوم بكتابة الحلقات خلال الأيام القادمة، لافتًا أن المشروع مازال في بدايته ولم يتحدد سوى البطل والمخرج.
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