بتول عرفة: سعيدة بالمليون الأول لـ«خليها على الله» وانتظروا كليب محمد نور

الأحد 9 أغسطس 2020

اعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها الكبيرة بنجاح كليب "خليها على الله" للفنان محمد سرور، والذي يعد التعاون الثاني لها مع لايف ستايل ستديوز، والذي حقق نسبة مشاهدات تجاوزت المليون، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

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وأكدت عرفة، في تصريحات صحفية اليوم أنها أرادت من خلال فكرة الفيديو كليب بث روح التفاؤل بأن القادم أفضل ، وأن لا شئ يستطيع أن يعوق تحقيق الأحلام مادام يتحلى الإنسان بالسعى والمصابرة، وهو ما جعلها تستعين ببطلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعتمد ظهورها في نهاية الكليب، لتؤكد على رسالة الكليب الهادفة.

ومن جهة أخرى أشارت إلى أنها تستعد قريباً لطرح فيديو كليب جديد للفنان محمد نور يحمل اسم "جاني في ملعبي" والتي انتهت أمس من مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه بالقنوات الفضائية واليوتيوب، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة لجمهور نور.

أغنية "خليها على الله" من كلمات مؤمن راجح، ألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام، وإخراج بتول عرفة.