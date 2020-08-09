حقيقة إصابة كريم عبد العزيز

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت في الساعات الأخيرة بعض الأخبار حول تعرّض الفنان كريم عبد العزيز لإصابة في قدمه أثناء تصوير فيلمه الجديد “كيرة والجن” الذي يشاركه بطولته أحمد عز.

وأفادت بعض المصادر أن الأخبار التي أُشيعت حول هذا الأمر غير صحيحة، وأن كريم بصحة جيدة ولم يُصبه مكروه، وأنه يواصل التصوير بشكل طبيعي.

يُذكر أن فيلم “كيرة والجن” يشارك في بطولته الى جانب كريم وعز كلٌ من هند صبري وروبي وأمينة خليل، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد بعنوان “1919” وتدور أحداثه في إطار مليء بالتشويق والإثارة، حيث يلقي الضوء على واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنكليزي.

والفيلم يعد التعاون الأول بين النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز أحمد عز، سواء على مستوى الدراما أو السينما، وهو ما اعتبره صنّاع السينما خطوة في طريق العودة إلى الأعمال التي تضم نجوماً كباراً كبطولات مشتركة مثلما كان يحدث في العصر الذهبي للسينما بالتقاء عدد من النجوم في عمل واحد.