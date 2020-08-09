محمد إمام يجد أخيرًا ما يبحث عنه

متابعة بتجــــــــــــرد: لم تكد تمضي على ولادة ابنته الثانية أكثر من ساعات حتى أعلن الفنان محمد إمام انضمامه الى بطولة مسلسل “الملك” المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة “سينرجي فيلمز”.

ونشر إمام صورة عبر حسابه في “إنستغرام”، وكتب معلّقاً: “كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة.. قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجئوني.. (الملك) رمضان 2021 إن شاء الله، إنتاج تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي”.

ليتلقى تعليقات كثيرة من جمهوره تهنّئه على المسلسل الجديد وتؤكد أن المولودة الثانية “وشها حلو عليه”.

يُذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية كان فيلم “لص بغداد”، الذي شاركه في بطولته كلٌ من فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد العوضي وأحمد رزق، الذي ظهر كضيف شرف على الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن ويتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة يخوضها أبطال الفيلم وهم يهمّون بالبحث عن كنز مفقود.

والفيلم هو التعاون الثاني بين شركة “سينرجي فيلمز” ومحمد إمام، بعدما قدّما معاً فيلم “ليلة هنا وسرور” العام قبل الماضي، وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك في بطولته ياسمين صبري والراحل فاروق الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل.