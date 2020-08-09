تعليق مفاجئ من عمرو يوسف على صورة لزوجته كندة علوش

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم عمرو يوسف من خلال حسابه الرسمي على “إنستغرام”، صورة تجمعه بزوجته الفنانة كندة علوش وشقيقته، ظهر خلالها بشكل مضحك وغير مرتب، ومازحهما فيها قائلاً: “مش مهم أنا، المهم أنتم طالعين حلوين”.
لتنطلق التعليقات المضحكة والطريفة، والتي مازحت الفنان بأنه يتحلّى بالروح الرياضية، فيما اكتفت الفنانة هند صبري بوضع قلوب في تعليقها.
من جانب آخر، كانت الفنانة كندة علوش قد أكدت في أحد لقاءاتها التلفزيونية أن زوجها ليس من النوع “النكدي” في المنزل، قائلةً: “عمرو يوسف بيصحى رايق ومش نكدي في البيت، ولو في مشكلة بيعرف يسيطر عليها، كما أنه لا ينفعل بسهولة”.
وأضافت: “عمرو ممكن ييجي من الشغل هلكان، لكن تسأله عامل إيه، يرد عليك يقولك.. الحمد لله، ودي حاجات بتخلي اليوم يعدي بسلام، ومحدش بيقف للتاني على المشاكل”.
وأردفت بالقول: “دي حاجات شوفتها إيجابية في عمرو يوسف أكتر بعد الزواج، حتى واحنا في البيت بنبقى متسليين، ومش بنشتكي”.
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