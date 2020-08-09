مي كساب تشكو حالتها للجمهور: “مش قادرة حتى أتحرك”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة مي كساب عن حالة الحزن التي تعيشها في الفترة الحالية بسبب ما يشهده عام 2020 من أحداث مؤسفة ومحزنة في كل دول العالم.

وعلّقت كساب على الحالة التي تشعر بها عبر حسابها الرسمي في “تويتر، قائلةً: “أنا من كتر الأحداث الصعبة المحزنة المؤسفة مش قادرة حتى أتحرك من البيت أغير جو ماليش نفس لزقت في البيت حرفيا مش بأتحرك غير لدكتور الأسنان والسوبر ماركت وأودي الطلبات لأبويا من ع الباب وشكرا كفاية كده بقى يا ٢٠٢٠ يارب لطفك بينا إرحمنا يا أرحم الراحمين #الوطن_العربى”.

يُذكر أن مي كساب كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية منفردة جديدة “سينغل” بعنوان “ودي عاجبك فيها إيه”، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أوكا، وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدات عالية.