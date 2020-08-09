منة شلبي تسخر من عام 2020 بهذه الطريقة

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت في الفترة الأخيرة على حسابات بعض النجوم منشورات يسخرون فيها من عام 2020 باعتباره العام الذي ضم أحداثاً مأسوية كثيرة لم يشهدها أي عام مضى.

وكانت الفنانة منة شلبي واحدة من الذين سخروا من 2020، حيث نشرت على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة مجمّعة من عدد من أدوارها في الدراما السينمائية والتلفزيونية، ظهرت بينها تسع صور لمنة من مختلف أعمالها مثل “أحلى الأوقات” و”الأصليين” و”إذاعة حب” و”حارة اليهود” و”واحة الغروب” و”نوارة”، ووضعت على كل صورة اسم شهر من أشهر السنة بدايةً من كانون الثاني (يناير) وحتى أيلول (سبتمبر)، واستهلت الصور بالضحكة وانتهت بالعبوس في آخرها.

يُذكر أن منة شلبي تصور حالياً دورها في فيلم “النمس والإنس” مع كل من محمد هنيدي وصابرين، وهو من إخراج شريف عرفة. حيث بدأ تصويره في الأسابيع الماضية، إذ تم تصوير مشاهد عدة جمعت هنيدي مع منة داخل استوديو شريف عرفة في منطقة أكتوبر، وبدأ هنيدي وفريق العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية في شوارع القاهرة.

ويجسد هنيدي خلال الأحداث دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، ويجسده شريف دسوقي، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع توالي الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبي ويتزوجان.