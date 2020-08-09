بالفيديو – كاتي بيري تحدث ضجة برقصة “كيكي” في أواخر حملها

متابعة بتجــــــــــــرد: أحدثت المغنية العالمية كاتي بيري ضجة كبيرة بسبب مقطع فيديو طريف تم تداوله لها، وهي ترقص تحدي “كيكي” المشهور، بجانب سيارة يقودها النجم العالمي أورلاندو بلوم، رغم أنها في أيامها الاخيرة من الحمل.
وظهرت النجمة العالمية ببطنها المنتفخة والوزن الزائد الذي اكتسبته بسبب حملها بطفلها الاول من بلوم، ورغم رقصتها الطريفة إلا أنها بدت في غاية التعب ونزلت بصعوبة من السيارة، بينما وثق حبيبها النجم الوسيم الخطوة المرحة وهو يضحك.
وحرصت النجمة المرشحة لجائزة “جرامي” 13 مرة، على ارتداء الكمامة الطبية لحماية نفسها من جائحة كورونا، وارتدات بدلة رياضية بسيطة تساعدها على المشي والتحرك بسهولة.
ومن المقرر أن يسافر الثنائي الاشهر في العالم إلى استراليا في الأيام القليلة المقبلة لتلد كاتي طفلتهما الأولى.
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