مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين في إطلاق نار بالنيجر المزيد

الخليج 365الأحد 2020/8/9 06:53 م بتوقيت أبوظبي
أعلن مسؤول محلي بالنيجر، اليوم الأحد، مقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على أيدي مسلحين.
وقال حاكم تيلابيري تيجاني ابراهيم كاتييلا لفرانس برس "هناك ثمانية قتلى.. نيجريان أحدهما دليل (سياحي) والآخر سائق، والستة الآخرون فرنسيون".
وأوضح أن المسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية في منطقة كوريه في النيجر التي تضم آخر قطعان الزرافات في غربي أفريقيا، ولاذوا بالفرار.
وتشهد منطقة الساحل، خصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هجمات متزايدة للجماعات الإرهابية رغم نشر قوات حكومية وأكثر من خمسة آلاف عنصر في القوات الفرنسية من قوة برخان، لمكافحة الإرهاب.
وتسببت الهجمات الإرهابية في مقتل نحو 4000 شخص في البلدان الأفريقية الصحراوية الثلاثة العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
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