ماكس فرستابن سائق رد بول يفوز بجائزة الذكرى 70 ببطولة العالم لفورمولا 1 المزيد

نجح ماكس فرستابن، سائق رد بول، في الفوز بجائزة الذكرى الـ70، ببطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات، ليكسر سلسلة انتصارات فريق مرسيدس.

وأقيم، الأحد، سباق الذكرى الـ70 في حلبة سيلفرستون البريطانية، احتفالا بمرور 70 عاما على انطلاقة الفورمولا 1 عام 1950 في الحلبة ذاتها.

ونجح فرستابن في حسم السباق لصالحه، متفوقا على البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، الذي حل في المركز الثاني.

كما تفوق على فرستابن على الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، الآخر، والذي احتل المركز الثالث في السباق.

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بوتاس كان قد حجز مركز أول المنطلقين، خلال التجارب التي أقيمت يوم السبت، متفوقا على هاميلتون الذي حل في المركز الثاني.

فرستابن بات أول سائق من رد بول ينجح في الفوز ببطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة سيلفرستون منذ عام 2012، عندما نجح مارك ويبر في ذلك.

في المقابل، ورغم خسارته، نجح هاميلتون في معادلة رقم مايكل شوماخر التاريخي، بالارتقاء إلى منصات التتويج في 155 مناسبة.



