حفل توزيع جوائز الـ MTV سيقام في الهواء الطلق

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"الخليج 365" من بيروت: تخلت إدارة محطة MTV العالمية عن فكرة إقامة حفل توزيع جوائزها للأغاني المصورة Video Music Award في مكان مغلق بمدينة نيويورك بسبب فيروس كورونا.

وصرَّحت قناة MTV ومركز باركليز أن حفل VMA الموسيقي سينطوي على عروض غنائية لبعض الفنانين في أماكن خارجية غير مغلقة على عكس المتعارف عليه سابقًا، ففي الماضي كان يشارك أكبر النجوم العالميين في عروض غنائية تعقد في قاعات ومسارح ضخمة مغلقة.

ويعتبر حفل VMA، المقرر عرضه في 30 أغسطس، أول حفل توزيع جوائز كبير يقام في مكان مادي منذ بدء الوباء.

وصرَّحت MTV ومركز باركليز في بيان مشترك: "بالتشاور الوثيق مع مسؤولي الصحة دوليًا ومحليًا، أصبح من الواضح في هذا الوقت أن العروض الخارجية مع جمهور محدود أو دون جمهور سيكون أكثر جدوى وأكثر أمانًا من حدث داخلي".

وقال البيان إنه سيتم مراعاة جميع الإرشادات الصحية المحلية للعروض الخارجية، والتي ستقام في مواقع حول مدينة نيويورك، ولم يذكر أي الفنانين سيشاركون في العروض التي ستعقد في الهواء الطلق.

يذكر أن فيروس كورونا أدى إلى إلغاء عشرات المهرجانات والحفلات الموسيقية وإغلاق مسارح برودواي.

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