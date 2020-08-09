ليلى إسكندر تعلن عن عودتها لزوجها يعقوب الفرحان

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر عن عودتها لزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان بعد 10 أيام فقط من انفصالهما، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق سناب شات، وكتبت ليلى قائلة: "ما شاء الله تبارك الله، الحمد الله وصل بو يوسف بالسلامة، نورت بيتك دائما الحب ينتصر.

وقامت الفنانة اللبنانية بالإجابة على أسئلة جمهورها حول قصة انفصالها وعودتها لزوجها يعقوب الفرحان، قائلة:" لم يحدث طلاق وأنهما عادا إلى بعض وأنها سعيدة بتلك الخطوة".

وكانت إسكندر، قد أعلنت قبل أيام إنفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، وكتبت عبر حسابها على تطبيق سناب شات، قائلة:" أعلن إنفصالي رسمياً عن يعقوب الفرحان".