يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
"الخليج 365" من بيروت: طرح المنتج أحمد السبكي الإعلان الرسمي لفيلم "توأم روحي"، استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائية، والذي يشهد على آخر ظهور سينمائي للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي.
الفيلم سيطرح بدور العرض السينمائية، في 19 أغسطس/ آب الجاري، بعد أن قرر منتجه سحبه من دور العرض في عيد الأضحى الماضي.
وأوضح السبكي أن ذلك حصل لعدة أسباب، أولها عدم تشغيل حفلتي 10 ومنتصف الليل في المراكز التجارية والسينمات، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لصناع الأفلام، خاصة أن 80% من إيرادات أي دور عرض تعتمد على حفلتي 10 ومنتصف الليل.
كما أشار إلى أن "نسبة الاستيعاب 25% من حجم كل قاعة قليل جداً، وكان من المفترض أن يتم رفعها لتصبح 50% مثل المقاهي والمطاعم ووفق الحسابات السوقية، لافتاً إلى أن طرح أي عمل في هذا التوقيت مخاطرة كبيرة.
وفيلم "توأم روحي" من إنتاج أحمد السبكي، ومن بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.
وتوفيت رجاء الجداوي في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية، بعد 43 يوما من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد أول أيام عيد الفطر عن عمر ناهز 86 عاماً.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر آخر ظهور سينمائي للراحلة رجاء الجداوي في 19 أغسطس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.