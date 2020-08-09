فن ومشاهير

آخر ظهور سينمائي للراحلة رجاء الجداوي في 19 أغسطس المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

"الخليج 365" من بيروت: طرح المنتج أحمد السبكي الإعلان الرسمي لفيلم "توأم روحي"، استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائية، والذي يشهد على آخر ظهور سينمائي للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي.

الفيلم سيطرح بدور العرض السينمائية، في 19 أغسطس/ آب الجاري، بعد أن قرر منتجه سحبه من دور العرض في عيد الأضحى الماضي.

وأوضح السبكي أن ذلك حصل لعدة أسباب، أولها عدم تشغيل حفلتي 10 ومنتصف الليل في المراكز التجارية والسينمات، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لصناع الأفلام، خاصة أن 80% من إيرادات أي دور عرض تعتمد على حفلتي 10 ومنتصف الليل.

Advertisements

كما أشار إلى أن "نسبة الاستيعاب 25% من حجم كل قاعة قليل جداً، وكان من المفترض أن يتم رفعها لتصبح 50% مثل المقاهي والمطاعم ووفق الحسابات السوقية، لافتاً إلى أن طرح أي عمل في هذا التوقيت مخاطرة كبيرة.

وفيلم "توأم روحي" من إنتاج أحمد السبكي، ومن بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وتوفيت رجاء الجداوي في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية، بعد 43 يوما من إصابتها بفيروس "" المستجد أول أيام عيد الفطر عن عمر ناهز 86 عاماً.

مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر ظهور سينمائي للراحلة رجاء الجداوي في 19 أغسطس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا