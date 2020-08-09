هيفاء وهبي تتقدم بـ"طلب صغير" للحكومة اللبنانية

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"الخليج 365" من بيروت: وجهت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي رسالة إلى حكومة بلادها عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيها: "فينا نطلب طلب صغير؟ لا نريد الموت متفجرين!. تعقيباً منها على الاشتباكات الواقعة بين محتجين وأفراد من قوى الأمن اللبناني، وسط بيروت.

وأكملت: "اتركوا ربنا يرسم قدرنا وليس أنتم! بدنا نعيش بكرامة! لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان!"

وخرج الآلاف من اللبنانيين في تظاهرة غاضبة، وسط بيروت، تحت عنوان "يوم الحساب" و"رفع المشانق"، بعد أربعة أيام من انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عنه 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

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وردد المحتجون "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وطالبوا بـ "تعليق مشانق" المسؤولين عن الانفجار في الساحات قبل دفن الضحايا.

وتوترت الأجواء أمام البرلمان اللبناني بعد إلقاء بعض المحتجين الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بدورها بالقنابل المسيلة للدموع. بالمقابل طالبت قيادة الجيش اللبناني في تعليق لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن ​قطع الطرق​ والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وتستمر التحقيقات في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، وقد تم توقيف 19 شخصا، حتى الآن، من بينهم مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ومدير عام ​الجمارك​، بدري ضاهر.