شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يسترجع ذكريات تضحيته بأسنانه من أجل فيلم مر عليه 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان محمود حميدة ذكرياته قبل 20 عاما، حينما ضحى بأسنانه من أجل شخصية يقوم بها في فيلم "جنة الشياطين"، والذى عرض عام 1999، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، حيث علق على إحدى المتابعات مؤكداً على كلامها، بعدما كتبت الأخيرة "ان هناك ناس كتير لا تعرف أن الفنان محمود حميدة ضحي بسنتين من اسنانه بسبب هذا الفيلم".



حميدة

حيث كتب حميدة في تعليقه على الكلام : " صحيح يا ناهد، بردنا كام سن كدة عشان ما كنش فيه إمكانيات المكياج الى تساعدنا وقتها".



حميدة

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وكان استعاد الفنان القدير محمود حميدة، ذكريات تصوير فيلم الثعالب، الذى عرض لأول مرة منذ 27 عاما وتحديدا منذ عام ، حيث نشر حميدة عبر حسابه على انستجرام صورة جمعته بالفنان الكبير الراحل جمال إسماعيل من كواليس تصوير الفيلم، صحبها بتعليق: "الثعالب" 1993.

فيلم الثعالب بطولة كمال الشناوى، محمود حميدة، فيفى عبده، حاتم ذو الفقار، نهلة سلامة، علا رامى، جمال إسماعيل، إبراهيم نصر وغيرهم من النجوم والفنانين، تأليف منى الصاوى، إخراج أحمد السبعاوى.

تدور أحداث الفيلم، حول ياسين "كمال الشناوى" رجل الأعمال الثرى الذى يحاول أن يطمس ماضيه، حيث كان يعمل في مستهل حياته في مجال تجارة المخدرات، يسير ابنه كمال "محمود حميدة" فى نفس الطريق رغم محاولة ياسين منعه من الاستمرار، أما ابنه الآخر ماجد "حاتم ذو الفقار" فيتخرج من كلية الطب ويسافر الي أمريكا، عندما يعود يفاجأ ماجد بوالده، وقد تزوج من دلال "فيفى عبده" التى كان على علاقة بها قبل سفره.