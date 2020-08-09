شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن وقصص حب ورحلة صعود أبرز ملامح مسلسل الملك لـ محمد إمام رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد إمام عن مسلسله الرمضاني المقبل والذى يحمل عنوان "الملك"، من إنتاج شركة سينرجي، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، حيث قال مؤلف العمل لـ"الخليج 365"، إنه بدأ في معالجة السيناريو والوقوف على القصة الرئيسية للعمل.

وأكد محمد صلاح العزب أن المسلسل يناقش قصة صعود ورحلة كفاح لبطل العمل في إطار أكشن وأحداثه بها العديد من قصص الحب المتعددة، موضحاً أنه يبدأ في كتابة المسلسل خلال 10 أيام، لتسكين الأدوار للأبطال الذين يشاركون في المسلسل.

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محمد إمام قدم آخر مسلسلاته "هوجان" في رمضان قبل الماضي، وشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، هاجر أحمد، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وكانت آخر أعمال محمد إمام السينمائية فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.