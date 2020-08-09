شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة: سعيدة بالمليون الأول لـ"خليها على الله" وانتظروا كليب محمد نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها الكبيرة بنجاح كليب "خليها على الله" للفنان محمد سرور، والذي يعد التعاون الثاني لها مع لايف ستايل ستديوز، والذي حقق نسبة مشاهدات تجاوزت المليون، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

وأكدت عرفة في تصريحات صحفية اليوم أنها أرادت من خلال فكرة الفيديو كليب بث روح التفاؤل بأن القادم أفضل، وأنه لا شئ يستطيع أن يعوق تحقيق الاحلام مادام يتخلى الانسان بالسعى والمثابرة ، وهو ما جعلها تستعين ببطلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعتمد ظهورها في نهاية الكليب، لتؤكد على رسالة الكليب الهادفة .

ومن جهة أخرى أشارت بتول عرفة إلى أنها تستعد قريباً لطرح فيديو كليب جديد للفنان محمد نور يحمل اسم "جاني في ملعبي" والذى انتهت أمس من مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه بالقنوات الفضائية واليوتيوب، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة لجمهور نور .

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أغنية "خليها على الله " من كلمات : مؤمن راجح، ألحان : الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وإخراج : بتول عرفة.







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