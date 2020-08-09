بتول عرفة: سعيدة بالمليون الأول لـ"خليها على الله" وانتظروا كليب محمد نور

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شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة: سعيدة بالمليون الأول لـ"خليها على الله" وانتظروا كليب محمد نور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها الكبيرة بنجاح كليب "خليها على الله" للفنان محمد سرور، والذي يعد التعاون الثاني لها مع لايف ستايل ستديوز، والذي حقق نسبة مشاهدات تجاوزت المليون، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.
وأكدت عرفة في تصريحات صحفية اليوم أنها أرادت من خلال فكرة الفيديو كليب بث روح التفاؤل بأن القادم أفضل، وأنه لا شئ يستطيع أن يعوق تحقيق الاحلام مادام يتخلى الانسان بالسعى والمثابرة ، وهو ما جعلها تستعين ببطلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعتمد ظهورها في نهاية الكليب، لتؤكد على رسالة الكليب الهادفة .
ومن جهة أخرى أشارت بتول عرفة إلى أنها تستعد قريباً لطرح فيديو كليب جديد للفنان محمد نور يحمل اسم "جاني في ملعبي" والذى انتهت أمس من مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه بالقنوات الفضائية واليوتيوب، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة لجمهور نور .
أغنية "خليها على الله " من كلمات : مؤمن راجح، ألحان : الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وإخراج : بتول عرفة.
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