شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صيام يعلن وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد صيام على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوى وعلق قائلا: البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير وصديقى الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوى اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناته مع السلامة ياابراهيم .





الفنان إبراهيم الشرقاوى حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، تخرج من معهد الفنون المسرحية دفعة عام 5791 ومن أبرز أعضاء دفعته الذين حققوا نجومية كبيرة كل من فاروق الفيشاوي، ومحمود مسعود، ووجدي العربي.

التحق إبراهيم الشرقاوي فور تخرجه وإنهاء فترة تجنيده بفرقة "المسرح القومي"، وشارك في بطولة بعض المسرحيات الجادة، من أبرزها "الفارس والأسيرة" التي قام ببطولتها نور الشريف، وفردوس عبد الحميد، كما شارك في مسرحية "مجنون ليلي"، وقد جذبت هذه الأدوار المسرحية انتباه المخرجين السينمائيين والتلفزيونيين إلي موهبته وشارك في العديد من الاعمال السينمائية والدرامية .

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