شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يطلبون من جمهورهم الدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوى بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الفن على الدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوي، بالشفاء العاجل، إثر إصابته منذ أيام بجلطة فى المخ، ودخوله بعدها للعناية المركزة.وكتب الفنان رامى جمال، عبر حسابه على انستجرام، قائلا:" معرفش مصطفي بس شايف شاب في ابتلاء مخيف ليه ولأهله ولينا يارب عارفين ان قدرتك تفوق قدره البشر فنسألك يارب بكل اسم سميت به نفسك ان تعيده لأهله بكامل صحته وعافيته دعواتكم ربنا يقومه بالسلامة".



رامى جمال

وقال الفنان حمدى الميرغنى،" ربنا يشفيك يامصطفى وتقوم بالسلامه وتبقى أحسن من الأول كمان ربنا يطمن أهلك عليك وحبايبك ادعوا لمصطفى حالته صعبه جداً جداً محدش عارف يمكن دعوة واحدة ربنا يجعلها سبب شفاؤه اللهم اشفيه واشفي كل مريض يارب".



حمدى الميرغنى

ونشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لمصطفى عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة: "اللهم اشفيه وخفف عنه، مصطفى حفناوي محتاج دعوه كل شخص فيكم دلوقتي، لا تنسوه بالدعاء وبإذن الله يقوم بالسلامة لأهله".



رانيا يوسف

كما طالب النجم تامر حسنى من جمهوره بالدعاء للبلوجر الشهير مصطفى حفناوى بالشفاء العاجل، حيث نشر صورة لمصطفى عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها قائلا: "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبينى وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته هو أخوكوا فى الإنسانية".

وتابع "فعلاً بعد ما شوفته هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعو له ولكم مثلها عند ربنا إن شاء الله فعلاً حالته خطيرة جداً فوق فوق ما تتصوروا والدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا يعنى فى أمل دعواتكم هى الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء، يلا كلنا النهاردة ندعى كتير لمصطفى من أعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه وترجعو لنا سليم وبخير اللهم لا اعتراض يارب اشفيه واشفي كل مريض اللهم آمين".

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تامر حسنى

وشارك عدد من الفنانين في حملة الدعاء لمصطفى حفناوى، عبر حساباتهم على إنستجرام، و نشر يوميا أدعية لمصطفى عبر خاصية ستورى على حساباتهم كالفنانة هنا الزاهد و الفنانة إيمان العاصى و الفنانة مايان السيد والفنانة بدرية طلبة، و الفنان رامز أمير .

زار النجم تامر حسنى البلوجر الشهير مصطفى حفناوى بالمستشفى بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.

وكان تامر حسنى قد احتفل بعيد ميلاد مصطفى حفناوى عام 2017 وفاجأه تامر، بإحضار "تورتة" له، واحتفل معه بعيد ميلاده وقام بغناء "كل سنة وأنت طيب" على الرغم من انشغاله بتصوير مشاهد فيلمه الجديد "تصبح على خير".

وكتب أصدقاء حفناوى عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تفاصيل إصابته المفاجئة منذ ساعات، إذ كتب اليوتيوبر على غزلان عبر صفحته بموقع "إنستجرام": "صديقى مصطفى حفناوى كان معانا وبيضحك وبيهزر عادى.. فجأة حس بمغص فى بطنه وألم فى كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادى جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب فى القولون".

وتابع: "لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعى واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ وأنه عنده جلطة فى المخ، دلوقتى حصل ضمور تام فى الجزء الأيسر من مخه وفى اشتباه فى شلل نصفى، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو فى غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شىء وقادر تحصل معجزة".