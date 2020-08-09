شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالا لتأجيل الأحداث الفنية.. إلغاء مهرجان Telluride بعد ارتفاع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ثلاثة أسابيع من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أجبر فريق مهرجان Telluride تيلورايد السينمائي على إلغاء إقامة المهرجان هذا العام 2020 . وعلى جانب آخر أعلن مهرجان تريبيكا السينمائي عن تاكيد إصداره لعام 2021 ، والذي سيصادف الذكرى العشرين لتأسيسه.

وتأجيله من توقيت إقامته المعتاد في أواخر أبريل / أوائل مايو ، الي الفترة من 9 إلى 20 يونيو ٢٠٢٠ في بيان صحفي ، أوضح تريبيكا أن التواريخ الجديدة تعكس "التقويمات المتغيرة والجهود المبذولة لضمان المضي قدمًا في المهرجان في أكثر أمانا ".

في حين أنه لا يخمن أي شخص بالضبط متى سيكون العالم على الجانب الآخر من الوباء ، أشار العديد من المسؤولين إلى أنه قد يصبح لقاح فيروس كورونا مكتشف في وقت مبكر من عام ٢٠٢١يكون و متاحًا على نطاق واسع.

وكان قد قرر القائمون على مهرجان تريبيكا السينمائي للأفلام المستقلة تأجيل إقامة النسخة السنوية رقم 19 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكان من المقرر انطلاقه خلال الفترة من 15 وحتى 26 أبريل المقبل، بولاية نيويورك الأمريكية. ولم يتم الإعلان عن مواعيد جديدة.

وقالت الرئيس التنفيذي للمهرجان جين روزنثال، في بيان صحفي اليوم الجمعة: "لقد أسسنا مهرجان تريبيكا السينمائي كوسيلة لشفاء مجتمعنا بعد الدمار الذي خلفته هجمات 11 سبتمبر في عام 2001. كنا عازمين على التغلب على خوفنا وقلقنا من خلال التعاون معًا".

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وأضافت: "لقد اتخذنا قرارًا صعبًا بتأجيل مهرجان تريبيكا السينمائي التاسع عشر بناءً على إعلان الحاكم أندرو كومو، بمنع التجمعات التي تضم 500 شخص أو أكثر بسبب انتشار الفيروس التاجي الجديد. نحن ملتزمون بضمان صحة وسلامة الجمهور مع دعم أصدقائنا وصانعي الأفلام الذين ينظرون إلى تريبيكا كمنصة لعرض عملهم على الجمهور".

وكانت المسابقة الرسمية للمهرجان تضم 12 من صانعي السينما يمثلون 33 دولة. ومن المقرر أن يفتتح فيلم "Jimmy Carter Rock & Roll President" الفعاليات في 15 أبريل. وتضمنت المجموعة أيضًا العرض الأمريكي الأول لفيلم "Bad Education" للنجم هيو جاكمان، وعرض فيلم "Shirley" للممثلة إليزابيث موس.

كما ضمت المسابقة الرسمية 10 أفلام أمريكية و10 أعمال دولية و12 فيلم ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية. وتضمنت 64 فيلمًا قصيرًا من 20 دولة. وكان من المتوقع حضور نحو 150 ألف شخص هذا العام.