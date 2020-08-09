شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس بعد عملية المرارة: أنا زى الفل ومازلت متواجدا فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الكبير فاروق فلوكس عن آخر تطورات الحالة الصحية له بعد إجرائه عملية المرارة مؤخرا قائلا في تصريحات لـ ”الخليج 365”: الحمد لله صحتى حاليا أصبحت مستقرة وزى الفل ومازلت متواجدا في المستشفى بناء على طلب الطبيب المعالج لى ويتواجد معى إبنتى لمراعاتى والاهتمام بى، وأشكر كل من قام بالاطمئنان علي صحتى .

وكان الفنان فاروق فوكس قد قال مؤخرا إن كثيرا من الفنانين الذين كبروا فى السن أصبحوا قليلى الظهور فى الدراما، وهذه هى سنّة التطور، موضحا أن الكثير من الفنانين الكبار فى قديم الزمان مثل الفنان يوسف وهبى شكوا أيضا من قلة الأعمال الفنية التى تعرض عليهم عندما كبروا فى السن.

وأضاف فاروق فلوكس، فى تصريحات لبرنامج رأى عام، المذاع على قناة Ten، أن قلة الأعمال المعروضة على الفنانين كبار السن هو أمر قديم، فالفنان فؤاد المهندس أيضا اشتكى عندما كبر فى السن من قلة الأعمال المعروضة عليه.

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وأوضح فاروق لوكس: "اشتغلت فى الدراما من 60 عاما ولم أعمل فى أى عمل فنى منذ 3 سنوات، والرزق بتاع ربنا".