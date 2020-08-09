شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر الأنظار بظهورها في أحدث لوك مرتدية فستانا أحمر جذاب كشف عن جمالها وأبرز ملامحها، ولاقت الصور إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





وتم تداول الصور بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت الصور رواجًا واسعًا، مما جعلها حديث السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية.





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وقالت الفنانة ليلى أحمد زاهر، مؤخرا إنها تحب التمثيل كثيرا، وأن والدها الفنان أحمد زاهر هو من أوقفها عن التمثيل لمدة 6 سنوات، وكان يرفض عودتها للتمثيل خلال الفترة الراهنة، إلا أنه بعد حديث بين الفنان ياسر جلال والفنان أحمد زاهر تراجع عن موقفه بشأن عودتها للتمثيل.





وأضافت الفنانة ليلى أحمد زاهر، خلال لقائها مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سى بى سى: كنت بتمنى أن أعود للتمثيل، وكنت أدعو والدى إلى أن أعود للتمثيل وكنت أريد العودة للتمثيل، وخلال تواجدى مع والدى في الجيم، تقابلنا مع الفنان ياسر جلال وأعجب بدورى وأقنع والدى بأن أشارك في مسلسل الفتوة، وأعطى لوالدى الورق الخاص بالمسلسل.

وتابعت الفنانة ليلى أحمد زاهر: بعد قراءة والدى للورق الخاص بمسلسل الفتوة، فاقتنع بعودتى للتمثيل وحدثنى في ذلك وكنت سعيدة جدا بموقفه بالموافقة على العودة للتمثيل، وقرأنا مع بعضنا ورق المسلسل.