مفيد عاشور يعلن وفاة إبراهيم الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان مفيد عاشور وفاة الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشر مفيد صورة الفنان الراحل، معلقًا "وداعاً الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي. رحمك الله، وغفر لك، وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

يُذكر أن إبراهيم الشرقاوي شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "الوحل"، "النمر والأنثى"، "الحرافيش"، "فضيحة العمر"، "سر الأرض"، "أرابيسك"، "هارون الرشيد"، "أديب" والجزء الثاني من مسلسل "محمد رسول الله".