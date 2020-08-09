"اعتمد تسريحة شعر جديدة"..شاهد "نيو لوك" أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة جديدة له، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "فهمي" في الصورة بدون "لحية"، وترك شاربه، كما اعتمد تسريحة شعر مختلفة. أخر أعمال الفنان أحمد فهمي مسلسل مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

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