"فاضيين ورايقين"..ابنة فيروز ترد على شائعة وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت ريما رحباني، شائعة وفاة والدتها "جاة القمر" الفنانة فيروز، والتي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

وكتبت ريما عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، تعليقًا على فيديو يضم صورًا لحوارات ولقاءات تحكي واقعة قديمة عن الرحابنة: "لمُطلقي الإشاعات اللي بيضل عندن رغبة ونفْسْ ووَقت بكل الظروف مهما كانت سودا يفَبِركوا الخَبر ذاتو! وكأنو هوّي رغَبات أكتر ما هوّي مُجرّد إشاعات! إقتراح".

وتابعت "شو رأيكن ما زالكن هلقد فاضيين ورايقين، تتسلّوا بهالوقائع الحقيقيّة، بَدَل ما تضلّوا تموّتونا باطلاً وزَهق بالإشاعات الرخيصة متلكُن؟ صباح الخير والألف التالت!".

يُذكر أن شهر مايو الماضي، شهد خروج شائعة وفاة فيروز، وهو ما حرصت ابنتها ريما على نفيه. كانت فيروز أطلت آخر مرة على جمهورها في أبريل الماضي، من خلال فيديو جديد، تتضرع فيه إلى الله، وتطلب منه أن يستمع لكلماتها وصراخها، ويخلص الشعب البائس.