فنانة تعلن إصابتها بفيروس كورونا:"تحملوني هالأسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت الفنانة البحرينية سلوى الجراش إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ونشرت سلوى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"أشكر من كل قلبي كل من سأل عني، أنا اليوم وايد أحسن والحمدلله رب العالمين وبما أن الحالة النفسية لها تأثير وايد كبير وأكثر من 50% لتعافي من فايروس كورونا".
وأضافت سلوى :"وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة والطاقه الإيجابية، ونكت ومنشن فيديوهات أضحك، وايد طلباتي صح تحملوني هالاسبوع .. وبإذن الله نهايتك على إيدي يا كورونا ".
وشاركت سلوى الجراش في موسم رمضان الماضي بمسلسل "دفعة بيروت"، بطولة فاطمة الصفي، حمد أشكناني، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي.
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