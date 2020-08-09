محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في جلستها التي عُقدت اليوم الأحد لنظر النزاع بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، حجز الدعوى للحكم بالجلسة التي من المقرر عقدها 15 سبتمبر المقبل.
حسين هلال، محامي الفنان محمد الشرنوبي، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تم تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم بخصوص الدعاوى المتبادلة بشأن فسخ وسريان العقد، وحتى هذا الموعد وفي ضوء عدم وجود قرارا نقابيا، أو حكم قضائي، يحق للفنان محمد الشرنوبي بمزاولة عمله والتعاقد على أي أعمال فنية جديدة".
وكانت نقابة المهن الموسيقية واللجنة الثلاثية التي شكلتها غرفة صناعة السينما، أصدرا قرارا بالتراجع عن نظر النزاع لحين حسمه قضائيا.
وقامت المنتجة سارة الطباخ في وقت سابق بإصدار بيانا حذرت فيه الشركات من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي، وأنذرته بعدم التعاقد أو الظهور في أي أعمال فنية.
ومن جانبه، قام الشرنوبي بالرد عبر بيان صحفي أعلن خلاله أحقيته بالتعاقد منفردا على أي أعمال، وطالب المنتجة بسداد مستحقاته المتأخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تحسم نزاع سارة الطباخ و"الشرنوبي" في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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