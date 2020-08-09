بعد إعلان الانفصال بأيام.. ليلى إسكندر تعود لزوجها يعقوب الفرحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، عودتها لزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان، بعد انفصال دام أيام. ونشرت ليلى مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "حمدالله وصول بو يوسف بالسلامة، نورت بيتك، الحب ينتصر دائمًا". أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، انفصالها عن الممثل السعودي يعقوب الفرحان، وذلك يوم 1 أغسطس الجاري. وكتبت ليلى إسكندر، في منشور عبر حسابها بتطبيق "سناب شات": "أُعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان".

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