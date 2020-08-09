والدة نجم "ذا فويس كيدز": "تأزم نفسياً جراء الانفجار ببيروت".. وهذا جديده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

قالت والدة جاد عزالدين نجم الموسم الثاني من برنامج ذا فويس كيدز، أن نجلها تأزم نفسيا بعد ما حدث مؤخراً في شوارع العاصمة اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، خاصة أن أخيه الأكبر كان قريبا من منطقة الانفجار ولم يتمكنوا من الاتصال به، مما سبب لهم حالة شديدة من الهلع والتوتر.

وتابعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كل شيء بيهون حتى كورونا إلا الانفجار، وسوف نأتي إلى مصر لأن لم يعد لنا شي ببيروت، أصبح كل شيء بها مدمر، أكثر من 300 عائلة تمكث بالشوارع الآن، بالإضافة إلى غلاء الأسعار، فلبنان أُصيبت بكل شيء ليس فقط الوباء بل الانفجار وانهيار الاقتصاد أيضا ".

وأضافت: "بعض سيارات الإطفاء التي جاءت بعد حدوث الانفجار اختفت بشكل مفاجئ، ولا أحد يعلم مكان وجودها أو سبب اختفائها، وهناك جثث لم يتبق من أشلائها شيء ولم يتمكن أحد من العثورعليها، وانتشرت في الفضاء من شدة الانفجار ثم سقطت في أماكن متفرقة".

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واستطردت "تسبب الانفجار في تحطم زجاج منزلنا وحيطانه، وانتقلنا إلى منزلنا الآخر بالجنوب".

وأضافت بشأن أعمال جاد الغنائية: "سيبدأ اليوم في الساعة التاسعة مساء تصوير أغنية جديدة حزينة لبيروت، ومن المقرر طرحها خلال أيام، من كلمات سعيد ظاهر ومن ألحان جاد عز الدين، ستديو وتسجيل على زلزلة، موسيقى محمد سلطان، والمونتاج من وحي الحدث من صور دمار بيروت ".

الجدير بالذكر أن الكارثة والنكبة التي ضربت مرفأ بيروت، بعد انفجار ضخم، تسببت في مقتل العشرات من أهالي لبنان، نتج عنها أيضا تحطيم منازل عدد من الفنانين، منهم منزل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الواقع ‏في وسط العاصمة بيروت، والذي سقطت واجهته الزجاجية بسبب الانفجار.

هذا بالإضافة إلى الفنانة إليسا التي تعرض منزلها لأضرار، كما تعرض منزل الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، للدمار، وتأثر منزل الفنان وائل جسار بعض الشيء، وكذلك منزل الفنانة دوللي شاهين.