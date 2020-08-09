أحمد الفيشاوي ينشر صورتين من كواليس "30 مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورتين من كواليس فيلمه الجديد "30 مارس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق الفيشاوي على الصور: "العودة للتصوير، 30 مارس". فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، أحمد خالد صالح، إنجي المقدم، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

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