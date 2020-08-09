فيديو لسيدة لبنانية تعزف وسط حطام منزلها يحطم قلب مادونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 04:42 مساءً - بعد إعلان عشرات النجوم في الغرب والشرق عن تضامنهم الإنساني الكامل مع العاصمة اللبنانية المنكوبة بيروت التي دمرت إثر انفجار مواد خطرة مخزنة في "مرفأ بيروت" شبهه الكثير من الخبراء بأنه ثالث إنفجار عالمي ضخم بعد "هيروشيما" ،انضمت نجمة البوب الأمريكية مادونا إلى باقي نجوم العالم بإعلان تضامنها الإنساني معه أيضاً،واعترفت عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "أن قلبها محطم ".



أعربت مادونا عن حزنها الشديد وتأثرها العميق



كل فنان وفنانة عبر بكلماته الخاصة المؤثرة عن تعاطفه وتضامنه مع الشعب اللبناني،لكن مادونا اختلفت عن الجميع من خلال تأثرها بعزف سيدة لبنانية على البيانو وسط حطام منزلها وحطام بيروت عاصمة الجمال والثفافة في العالم العربي وشرق البحر المتوسط.

حيث تفاعلت نجمة الغناء العالمية مادونا البالغة من العمر 62 عاماً مع كارثة انفجار بيروت التي هزت لبنان والشرق الأوسط والعالم بآثاره المدمرة وتشريده أكثر من 300 ألف أسرة لبنانية وإيقاعه آلاف الجرحى والشهداء،وأعربت مادونا عن حزنها الشديد وتأثرها العميق، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عبر نشرها مقطع فيديو، كان انتشر بشكل كثيف بين المتابعين، تظهر فيه سيدة لبنانية وهي تعزف على البيانو وسط الحطام الذي لحق بمنزلها نتيجة الإنفجار.

وكتبت مادونا معلقة على الفيديو :" هذا الفيديو يحطم قلبي".

وحصد فيديو "السيدة اللبنانية التي تعزف على البيانو وسط حطام منزلها لتبث الأمل بأبناء شعبها" : 288 ألف مشاهدة وإعجاب بحساب مادونا في "إنستغرام".

والجدير باذكر إلى أن هذا الانفجار الكارثي، أوقع خسائر بشرية كبيرة إذ تخطى عدد شهدائه ال154 لغاية مساء أمس الجمعة 7 آب- أغسطس 2020 الجاري، وعدد الجرحى الـ6000 إضافة لمئات المفقودين الجاري البحث عنهم بالتعاون مع فرق إنقاذ لبنانية وفرنسية وأوروبية.