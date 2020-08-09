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صالح الشمري يكشف موعد ومكان أول حفل بالكويت بعد جائحة كورونا

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 بعد غياب الحفلات الطويل عن دولة الكويت بسبب انتشار جائحة حول العالم، كشف منظم الحفلات صالح مرعي الشمري، عن تنظيم أول حفل بالكويت بعد هذه الجائحة التي خفت حدتها الأيام القليلة الماضية.

 

 قال صالح الشمري، صاحب شركة  VR فبلا روز لتنظيم الحفلات في تصريحات صحفية اليوم، إن أول حفل سينطلق

في الكويت عقب جائحة كورونا سيكون في شهر أكتوبر المقبل، وجارٍ الاتفاق مع عدد ومشاهير الأغنية العربية وعلى رأسهم النجمة أصالة، والفنان تامر حسني، والنجم العربي رابح صقر.

 

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 وأضاف الشمري، أن الحفل سيقام في إحدى الساحات الشهيرة بالكويت وتحديدًا في محافظة

الأحمدى في الهواء الطلق، وسيخضع الحفل لجميع الإجراءات الاحترازية التي ستفرضها الدولة من حيث العدد الذي لن تتخطى الـ800 شخص والالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة والتباعد بين الجمهور بمساحات كافية لضمان سلامة الجمهور.

 

 يذكر أن الكويت ألغت في فبراير 2020 جميع الاحتفالات بالعيد الوطني بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا في البلاد، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أمرت بوقف ومنع الحفلات الجماهيرية لحين إشعار آخر.

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