شروط حضور حفل مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية

يستعد الفنان مدحت صالح لحفله الغنائي في أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات عودة أنشطتها الفنية والثقافية، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم في مطلع العام الجاري.
من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس المقبل 13 أغسطس، علىمسرح النافورة المفتوح، في الساعة الـ8 والنصف مساءً، على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 310 جنيهات.
وضعت الأوبرا بعض الشروط لحضور الحفل، إضافة إلى بعض الإجراءات الوقائية في ظل أزمة كورونا، حيث منعت دخول الأطفال أقل من7 سنوات، وغير مسموح بدخول مسرح الحفل دون ارتداء الكمامات، ومنع التصوير والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، مع ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي بعدم تحريك المقاعد من أماكنها.
يذكر أن مدحت طرح حديثًا أغنية "قربلي" التي تخطت النصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: أيمن عز، ألحان: محمود أنور، توزيع: محمد شفيق.
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