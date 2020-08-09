بعد سفرها لاستراليا للولادة.. اطلالات كاتي بيري في الحمل

تزداد معدلات البحث من قبل جمهور المغنية الأمريكية كاتي بيري Katy Perry حول العالم يوم يلو الأخر تزامنًا مع اقتراب موعد ولادتها خاصة بعد سفرها لاستراليا بصحبة خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم Orlando Bloomلاستقبال طفلتهما الأولى هناك.

وكانت كاتي بيري ارتبطت بشكل رسمي بخطيبها بلوم في شهر فبراير الماضي، بعد علاقة استمرت لمدة عامين، وأعلنت عن حملها بشهر مارس 2020.

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فيما تحرص بيري على مشاركة متابعيها بصورها المختلفة خلال فترة حملها والتي

كانت متألقة فيها واحيت حفلات وثقت تلك الفترة، إلى أن اقترب موعد الولادة وبدأت تظهر وعلامات الارهاق واضحة عليها، محاولة هزيمتها تارة بالرقص وتستسلم لها تارة أخرى.

ونشرت بيري صورة لها بأحد محلات مستلزمات الأطفال، والتعب مسيطر عليها حتى لم تتمكن من الوقوف وظهرت وهي جالسة على كرسي و"تفرد" قدميها" على أخر، بجانب حرصها على ارتداء الكمامة الطبية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لها وهي ترقص بجانب سيارتها، وتظهر بطنها وهي منتفخة بشدة حيث أنها على وشك الولادة.

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ويذكر أن بلوم كشف في عدد من التصريحات الصحفية تحمسه لاستقبال طفلته من بيري مؤكدًا أن لحظات ولادتها ستكون ساخرة بالنسبة له، فيما قالت كاتي أنها مازالت تحاول تأهيل نفسها لهذا الحدث حيث تشعر أنها غير مستعدة حتى الآن.

وجاءت أخر أعمال كاتي بيري البالغة من العمر 35 عامًا، أغنية "Smile" والتي طرحتها في منتصف الشهر الماضى، والتي تعد احد اغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبًا.

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صور كاتي بيري خلال حملها