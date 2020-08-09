بالصور.. إبراهيم فرج يقدم 7 قصائد جديدة على مسرح النهر

استقبلت ساقية الصاوي حفل شعري موسيقي للشاعر الشاب إبراهيم فرج مساء امس، السبت على مسرح النهر مع اتباع قواعد التباعد الإجتماعي بنسبة حضور ال 25% من محبي الشعر الرومانسي.
قدّم إبراهيم فى الحفل مجموعة من قصائدة بلغت 10 قصائد منهم 7 قصائد جدد عكف على كتابتهم فى فترة الحظر ومن هذه القصائد "كلها اختباراتغلط، ملاكى اسكندرية، بطل من ورق، آخر مرة أقابلك، كانت أمى، بكرة مش زى النهاردة، ماتتخضيش، باعتبار إنى بكرة هموت فى حادثة"، رافق أشعار إبراهيم موسيقى حية على المسرح كما شاركه على المسرح من خلال الغناء المطرب الموهوب أحمد فوزي.
إبراهيم فرج شاعر من أبناء الإسكندرية، بدأ كتابة الشعر فى بداية عام 2015، و شارك فى العديد من الندوات و الأمسيات الثقافية، و بدأ العمل على مشروع خاص و هو الإنتقال بشعر العامية من السرد البسيط بنظام الديالوج إلى المونولوج، وتطويع سطور الشعر لتكون لافتة أكثر لمن يقرؤها أو يسمعها، و إنتشرت أشعاره مؤخراً بشكل مُلفت على جميع مواقع التواصل الإجتماعي و حصدت مشاهدات عالية في الآونة الأخيرة و نالت جميع متابعيه.
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