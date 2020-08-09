فيديو.. رامي صبري يقترب من 3 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة "خطيرة"

اقترب الفنان رامي صبري من 3 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة "خطيرة"، وذلك بعد أكثر من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية كلمات: تامر حسين، ألحان: راميصبري، توزيع: جلال الحمداوي.
يذكر أن رامي طرح أخيراً أغنية "فرصة تانية"، التي طُرحت كتتر غنائي للمسلسل الرمضاني "فرصة تانية"، ولحنها: مدين،
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