صور.. أحمد الفيشاوي يستكمل تصوير فيلم "30مارس"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صور من كواليس تصوير فيلمه الجديد "30 مارس"، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

علق الفيشاوي على الصور قائلاً:"العودة إلى تصوير "30 مارس".

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يشارك في بطولة الفيلم بجانب الفيشاوي كلاً من " خالد الصاوي، دينا الشربيني، محمدجمعة، صبرى فواز ، محمد على رزق، أحمد خالد صالح"، من إخراج :أحمد خالد موسى،

وهو فيم من نوعية السيكو دراما.

يذكر أن الفيشاوي يشارك أيضاً في فيلم "ألحارث" من بطولة " ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، إخراج محمد نادر، الذي انتهى من تصويره، ومن المقرر طرحه خلال الفترة السينمائية المقبلة.